شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك تتوافد على ستاد برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتوافد جماهير الزمالك علي ملعب برج العرب لمساندة الفريق الأبيض في مواجهة بيراميدز، في نهائي كأس مصر المقرر له في الثامنة مساء اليوم .

ويستمر توافد جمهور الزمالك في الوقت الحالي على ستاد برج العرب قبل انطلاق المباراة بأكثر من ساعتين ويشهد محيط ملعب برج العرب اجراءات أمنية مشددة ولا يتم السماح بالتواجد في محيط الاستاد سوى لحاملي التذاكر.