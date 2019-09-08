شكرا لقرائتكم منسق عام للمباراة.. أول بروتوكول جديد لاتحاد الكرة فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حسام الزناتى دوره كمنسق عام لمباراة نهائى كأس مصر، يتمثل فى إدارة كل ما يخص المباراة داخل الملعب ، مثمثلة فى أمور عدة، على رأسها عقد اجتماع فنى قبل اللقاء مع ممثل لكل فريق، للاتفاق على كل ما يخص المباراة قبل وبعدها داخل الملعب، وكذلك تحديد موعد وصول كل فريق ووقت نزول اللاعبين وطاقم التحكيم الملعب من أجل أداء التدريبات التأهيلية.
كما سيتحكم منسق المباراة فى تحديد الأعداد المتواجدة داخل الملعب من الفريقين والمسئولين، دون وجود أى فرد ليس له علاقة بأى مهمة ممكن أن ينجزها على هامش اللقاء.
وايضا حرص اتحاد الكرة، على ضرورة وأهمية عدم تواجد أى فرد بخلاف اللاعبين والمسئولين، أثناء تسليم الكأس والميداليات، للحفاظ على المظهر العام، على عكس ما كان يحدث فى الفترات السابقة.
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