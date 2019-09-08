شكرا لقرائتكم منسق عام للمباراة.. أول بروتوكول جديد لاتحاد الكرة فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوي اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنانيى تطبيق بروتوكول جديد فى تنظيم المباريات، بداية من لقاء كأس مصر الليلة بين الزمالك وبيراميدز.

يعتمد البروتوكول على تعيين منسق عام للمباراة ممثلا من اتحاد الكرة ووقع الاختيار على حسام الزناتى مدير لجنة المسابقات الجديد ليقوم بهذا الدور، على أن يساعده ثنائى مجلس الإدارة أحمد عبد الله ومحمد فضل كنوع من المساندة والدعم حتى تسير الأمور على شكلها الصحيح ويخرج تنظيم اللقاء بشكل لائق ، يحسب للجنة المؤقتة فى أولى المباريات بعد توليها المهمة .

حسام الزناتى دوره كمنسق عام لمباراة نهائى كأس مصر، يتمثل فى إدارة كل ما يخص المباراة داخل الملعب ، مثمثلة فى أمور عدة، على رأسها عقد اجتماع فنى قبل اللقاء مع ممثل لكل فريق، للاتفاق على كل ما يخص المباراة قبل وبعدها داخل الملعب، وكذلك تحديد موعد وصول كل فريق ووقت نزول اللاعبين وطاقم التحكيم الملعب من أجل أداء التدريبات التأهيلية.

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كما سيتحكم منسق المباراة فى تحديد الأعداد المتواجدة داخل الملعب من الفريقين والمسئولين، دون وجود أى فرد ليس له علاقة بأى مهمة ممكن أن ينجزها على هامش اللقاء.

وايضا حرص اتحاد الكرة، على ضرورة وأهمية عدم تواجد أى فرد بخلاف اللاعبين والمسئولين، أثناء تسليم الكأس والميداليات، للحفاظ على المظهر العام، على عكس ما كان يحدث فى الفترات السابقة.