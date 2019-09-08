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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر اليوم الأحد 8-9-2019 فى نهائى كأس مصر اون لاين بدون تقطيع



مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر اليوم الأحد 8-9-2019 فى نهائى كأس مصر اون لاين بدون تقطيع ، حيث يلتقى الفريقين بالنسخة 87 والذى يقام باستاد برج العرب فى الاسكندرية وبحضور 20 ألف متفرج.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم بث مباشر



مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم بث مباشر حيث تأهل الزمالك إلى نهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى فى دور الـ 16 بهدفين مقابل لاشئ ، وبعدها الفوز فى دور الثمانية على مصر المقاصة بهدف دون رد، أحرزه عبد الله جمعة، وفاز على على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف ، فى المباراة التى امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى نصف النهائى على ستاد الإسماعيلية.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر



مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر حيث في المقابل تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا فى دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى دور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل لاشئ فى دور الثمانية ، وفى نصف النهائى فاز على بتروجت بهدفين نظيفين أيضا.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم يالا شوت



مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم يالا شوت حيث طموحات ودوافع الفريقين للفوز والتتويج بكأس البطولة كبيرة ، حيث يسعى الزمالك للفوز باللقب 27 فى تاريخه ومصالحة جماهيره الغاضبة بعد ضياع درع الدورى الممتاز الذى تصدره أسابيع طويلة وفى النهاية فاز المنافس التقليدى الاهلى باللقب بفارق 8 نقاط ، ويرى الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للزمالك مواجهة الليلة فرصة للفوز باول بطولة مع القلعة البيضاء تكون ميثاق ثقة مع الادارة برئاسة مرتضى منصور والجمهور الزملكاوى .. بينما بيراميدز فطموحاته واحلامه لا حدود لها فى الفوز على الزمالك وأقتناص أول بطولة فى تاريخه بعدما قدم عروضا رائعة فى الدورى واستطاع التفوق على الاهلى البطل فى المباراتين ذهابا وعودة وفاز على الزمالك فى مباراة وتعادل فى الاخرى ولذا فالفرنسى ديسابر المدير الفنى يرى المهمة ليست مستحيلة فى الفوز على الأبيض خاصة انه بدأ مشواره بالفوز على الاهلى، ويراهن على قوة لاعبيه فى أقتناص اللقب.

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مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز اون لاين



مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز اون لاين وعقد الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع لاعبيه حذرهم خلالها من سرعات لاعبى بيراميدز قبل المباراة، خاصة الثلاثى البوركينى إريك تراورى، والأوغندى عبدو لومالا، وإبراهيم حسن لاعب الزمالك السابق وعبد الله السعيد الذى أرتفعت أسهم مشاركته بعد الشفاء من الاصابة ، حيث وضع الخواجة خطة محكمة لفرض رقابة عليهم و إيقاف خطورتهم، حيث حرص على مشاهدة عدة تسجيلات لفريق بيراميدز خاصة مبارياته الاخيرة امام الحدود وبتروجت ، ودرسها جيدًا ووضع يده على نقاط القوة والضعف بالخصم.

وفى التشكيل الابيض أستقر ميتشو الدفع بمصطفى محمد صاحب هدف الفوز على الاتحاد فى قيادة خط الهجوم الزمالك، بعدما كان يفاضل بينه وبين عمر السعيد للمشاركة أساسيًا، فيما يفضل ميتشو الإبقاء على محمود عبد الرازق شيكابالا، على مقاعد البدلاء والبدء بيوسف أوباما فى التشكيل الأساسى للمباراة وذلك لجعله ورقة رابحة فى حالة الحاجة إليه خلال اللقاء، ومن المتوقع أن يدفع ميتشو بتشكيل مكون من: "محمد عواد فى حراسة المرمى، وحمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما فى خط الوسط، ومصطفى محمد فى خط الهجوم".

فى المقابل أستعد بيراميدز بقيادة الفرنسى سيباستيان ديسابر، بقوة لمواجهة الزمالك، حيث يسعى لاستكمال مسلسل تفوقه على القطبين وأخرها اقصاء الأهلى من دور الـ 16 بكأس مصر، وألحق به الهزيمة الثالثة على التوالى هذا الموسم، ويدخل بيراميدز المباراة مكتمل الصفوف، بعدما أعلن عن عودة لاعبه محمد فاروق، الذى غاب عن الفريق للإصابة بجذع فى الرباط الداخلى للركبة خلال فترة الإعداد، وهو ما أبعده عن الفريق فى المباريات الماضية ببطولتي الكونفدرالية وكأس مصر.

ويراهن ديسابر على اوراقه الرابحة الغانى جون انطوى و البوركينى إريك تراورى، والأوغندى عبدو لومالا، وعبد الله السعيد وإبراهيم حسن ودونجا وعلى جبر.