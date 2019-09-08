شكرا لقرائتكم محمد الشناوى يتعرض للإصابة فى مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأصيب الشناوي بكدمة في الكتف تلقي علي أثرها العلاج في أرض الملعب من قبل الدكتور خالد محمود طبيب الفريق وحاول الحارس التحامل علي نفسه واستكمال المشاركة في الودية التي تجمع لاعبي الفريق حاليا لكنه لم يستطع ليضطر لمغادرة الملعب ويشارك علي لطفي بدلا منه.

ويستعد الأهلي من خلال "التراي ماتش" الحالي لمباراة كانو سبورت الغيني بملعب الأخير يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا