شكرا لقرائتكم محمد الشناوى يتعرض للإصابة فى مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأصيب الشناوي بكدمة في الكتف تلقي علي أثرها العلاج في أرض الملعب من قبل الدكتور خالد محمود طبيب الفريق وحاول الحارس التحامل علي نفسه واستكمال المشاركة في الودية التي تجمع لاعبي الفريق حاليا لكنه لم يستطع ليضطر لمغادرة الملعب ويشارك علي لطفي بدلا منه.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الشناوى يتعرض للإصابة فى مران الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.