شكرا لقرائتكم ثانى إصابة فى مران واحد .. حسين السيد يغادر مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأدى الأهلي مرانه، اليوم، والذي انطلق في الرابعة عصرًا على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف وتقسيمة مطولة بهدف تجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل رحلة غينيا الاستوائية.
ويتوجه الأهلي إلي غينيا الاستوائية يوم 11 سبتمبر الجاري، ويرأس البعثة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة.
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