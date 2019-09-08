اخبار الرياضه

ثانى إصابة فى مران واحد .. حسين السيد يغادر مران الأهلى...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم ثانى إصابة فى مران واحد .. حسين السيد يغادر مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اضطر حسين السيد لاعب الأهلى إلى مغادرة مران فريقه الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت المقرر إقامتها يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، بعد تعرضه للإصابة.

 

عانى حسين السيد، من إصابة عضلية خلال مشاركته في مران الأهلي الجماعي، وخرج بصحبة خالد محمود، طبيب الفريق، وذلك بعد دقائق من اصابته لزميله محمد الشناوي

 

وأدى الأهلي مرانه، اليوم، والذي انطلق في الرابعة عصرًا على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف وتقسيمة مطولة بهدف تجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل رحلة غينيا الاستوائية.

 

Advertisements

ويتوجه الأهلي إلي غينيا الاستوائية يوم 11 سبتمبر الجاري، ويرأس البعثة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة.

 

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لإصابة خلال التقسيمة القوية "تراي ماتش"  المقامة حاليا على ملعب التتش.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثانى إصابة فى مران واحد .. حسين السيد يغادر مران الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا