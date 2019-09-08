شكرا لقرائتكم ثانى إصابة فى مران واحد .. حسين السيد يغادر مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اضطر حسين السيد لاعب الأهلى إلى مغادرة مران فريقه الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت المقرر إقامتها يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، بعد تعرضه للإصابة.

عانى حسين السيد، من إصابة عضلية خلال مشاركته في مران الأهلي الجماعي، وخرج بصحبة خالد محمود، طبيب الفريق، وذلك بعد دقائق من اصابته لزميله محمد الشناوي

وأدى الأهلي مرانه، اليوم، والذي انطلق في الرابعة عصرًا على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف وتقسيمة مطولة بهدف تجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل رحلة غينيا الاستوائية.

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ويتوجه الأهلي إلي غينيا الاستوائية يوم 11 سبتمبر الجاري، ويرأس البعثة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة.