شكرا لقرائتكم بطلة التنس أندريسكو.. "ملكة جديدة" في كندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يسمع معظم الكنديين عن بيانكا أندريسكو قبل عام واحد لكنهم أدركوا عند الاستيقاظ يوم الأحد أن الفوز بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس لم يعد حلما بعد أن قادت صاحبة هذا الاسم بلادها لأول لقب بالبطولات الأربع الكبرى.

وبدا أن قلوب كل الكنديين تعلقت بكل ضربة تسددها أندريسكو خلال عرض رائع مساء السبت تفوقت به على الأسطورة سيرينا وليامز بمجموعتين متتاليتين في النهائي.

وكان انتصار اللاعبة البالغ عمرها 19 عاما، في أول مشاركة لها بالقرعة الرئيسية في أمريكا المفتوحة وضد ملكة اللعبة، آخر حلقة في قصة صعود أندريسكو المبهرة لتتصدر العناوين في بلادها.

ومنحت صحيفة “لو جورنال دو مونتريال” الناطقة بالفرنسية أندريسكو لقب "الملكة الجديدة" في عنوان رئيسي وتصدرت صورتها الغلاف وهي تقبل الكأس.

وفي بلد ينجب مجموعة من أفضل لاعبي هوكي الجليد في العالم بانتظام فإن ظهور بطلة تنس عالمية يفتح آفاقا جديدة.

وكانت كندا قريبة من التتويج في البطولات الكبرى للتنس عندما خسرت أوجيني بوشار نهائي ويمبلدون 2014 وخسر ميلوش راونيتش نهائي نفس البطولة في 2016‭ ‬لكن مسيرة أندريسكو حظت باهتمام غير مسبوق في البلاد.

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وعندما لعبت أندريسكو ضد وليامز في ملعب آرثر آش نالت تشجيعا حارا في مناطق للمشجعين في بلادها تخصص عادة لمتابعة نهائيات هوكي الجليد بالأولمبياد لكن لم تكن مخصصة للتنس أبدا.

وقالت صحيفة ذا بروفينس: بيانكا تقطم قطعة كبيرة من التفاحة الكبيرة، وهو تعبير يشير إلى نيويورك بينما قالت التايمز كولونيست في فانكوفر "إنه يوم للتاريخ".

وبدأت أندريسكو، التي كانت في المركز 178 بالتصنيف العالمي في 2018، في جذب الأنظار في يناير الماضي حين هزمت كارولين وزنياكي وفينوس وليامز متصدرتي التصنيف العالمي سابقا في طريقها لنهائي أوكلاند.

وفي مارس الماضي فازت بلقب إنديان ويلز بعد حصولها على بطاقة دعوة لكن إصابة بالكتف أجبرتها على الانسحاب من دور 16 في ميامي لاحقا وغابت بسببها عن معظم بطولات الملاعب الرملية والعشبية.

وفازت أندريسكو، ابنة مهاجرين رومانيين إلى كندا، ببطولة تورونتو بمسقط رأسها ولم تخسر مباراة كاملة منذ مارس الماضي وتتفوق 8-صفر في مواجهاتها ضد أول عشر لاعبات في التصنيف العالمي.

وضمنت مكانها بالفعل بين أساطير الرياضة في كندا خاصة أن أكثر المتفائلين بمستوى التنس الكندي ربما لم يتوقع هذا الانجاز قبل عام.

وقالت أندريسكو: هذه ليست المرة الأولى التي تخيلت فيها خوض مباريات نهائية ضد سيرينا وليامز.. أصبح الخيال حقيقة وهذا جنون واعتقد أن الخيال يساعد حقا.