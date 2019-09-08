شكرا لقرائتكم الإكوادور تنوي تنظيم المونديال إلى جانب بيرو وكولومبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طلب الرئيس الإكوادوري لينين مورينو من نظيريه الكولومبي والبيروفي التقدم بطلب تنظيم مشترك لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

وكتب مورينو في تغريدة عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه طلب من نظيريه الكولومبي إيفان دوكي ومارتين فيزكارا رئيس بيرو التقدم بطلب مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030 "في العام الذي ستكون فيه أميركا الجنوبية المرشحة الأبرز للتنظيم". وسيكون هذا الملف منافسا لملف أخر يجمع الأرجنتين وتشيلي وأوروغواي وباراغواي.

وتتطلع بلغاريا واليونان ورومانيا وصربيا أيضا للتقدم بطلب تنظيم مشترك كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا ممثلة في إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز.

وكانت أول نسخة من المونديال جرت في أوروغواي عام 1930 بينما تقام نسخة 2030مشاركة 48 منتخبا.