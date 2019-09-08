شكرا لقرائتكم تواضع المنافسين يثير الشكوك حول مستوى منتخب إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرى غاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أن تقدم فريقه بهدوء نحو التأهل إلى كأس أوروبا 2020 بمثابة نعمة ونقمة في الوقت ذاته.

واكتسح المنتخب الإنجليزي ضيفه البلغاري برباعية بيضاء مساء السبت على استاد ويمبلي ضمن التصفيات الأوروبية، حيث سجل هاري كين ثلاثة أهداف (هاتريك) وتكفل رحيم ستيرلينغ بالهدف الأخر.

ويتصدر منتخب الأسود الثلاثة ترتيب المجموعة الأولى للتصفيات بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية ، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أربعة انتصارات عندما يلتقي الفريق مع ضيفه منتخب كوسوفو يوم الثلاثاء في ساوثهامبتون.

ومدد منتخب إنجلترا مسيرته الخالية من الهزائم في التصفيات الأوروبية إلى 42 مباراة وهو الرقم القياسي الذي بدأ منذ 2009.

وأعرب ساوثغيت عن سعادته بأداء فريقه خاصة في الشوط الثاني لكنه يرى أن مستوى المنافس يسبب له صعوبات على المستوى الشخصي.

وقال ساوثغيت: لم نخض بعد المباريات المنغلقة شديدة القوة التي خضناها في دوري الأمم الأوروبي، مباريات تتعلم منها الكثير، لذا علينا أن نقوم بذلك خلال التدريبات والمنافسة في التدريبات ينبغي تكون مرتفعة للغاية حتى نتعلم من تلك اللحظات ولكي نرى قدرات اللاعبين على الطبيعة.

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وقاد ساوثغيت منتخب إنجلترا إلى المربع الذهبي لدوري الأمم كما صعد به للدور ذاته في مونديال روسيا 2018، وحرص على منح الفرصة للاعبين صغار السن خلال الفترة الأخيرة، حيث تواجد جادون سانشو وماسون مونت وجيمس ماديسون وترينت ألكسندر أرنولد على مقاعد البدلاء خلال مواجهة بلغاريا.

ورغم تراجع حدة المنافسة يشعر ساوثغيت أن فريقه تطور بشكل جيد منذ كأس العالم بصرف النظر عن الخسارة أمام هولندا في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبي.

وأشار مدرب إنجلترا: بمجرد أن تبلغ المربع الذهبي فإنك ترغب في التقدم والفوز بشيء ما، ولكن تلك المباراة جاءت في ظروف استثنائية حيث وصل سبعة من اللاعبين قبل 48 ساعة فقط من المباراة.

ويرى ساوثغيت أن منتخب إنجلترا في الوقت الراهن يعتبر من أفضل منتخبات العالم: أعتقد أننا نتنافس مع ثمانية فرق، أعتقد أننا يوما ما سيكون بمقدورنا الفوز على هذه الفرق.

وربما يعطي ساوثغيت الفرصة لبعض اللاعبين الشباب أمام كوسوفو يوم الثلاثاء رغم أن منتخب كوسوفو يحتل وصافة المجموعة.

ونال كين لقب هاتريك للمرة الثانية مع منتخب إنجلترا ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 25 هدفا في 40 مباراة.

وأكد ساوثغيت أن كين الذي سجل هدفين من ضربتي جزاء في شباك بلغاريا، يضرب نموذجا من خلال حمل شارة قيادة الفريق وأيضا من خلال أدائه.