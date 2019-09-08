برشلونة يستعد لربط ميسي بعقد مدى الحياة

استمر الجدل حول مسيرة ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني، بعد أن كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وجود شرط في عقد البرغوث الأرجنتيني يتيح له فرصة الرحيل الصيف القادم، وعدم الانتظار حتي نهاية عقده في صيف 2021، وقد ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن الكشف عن وجود هذا البند لم يغير الخطط المستقبلية لبرشلونة بشأن ميسي.

وكان برشلونة يريد تقديم اقتراح لتمديد عقد ميسي دون وضع أي شروط أو بنود تعطيه الحق في الرحيل، حيث ينوي البارسا ي أن يكون العقد الجديد مدي الحياة، وتربط بارتوميو وخورخي ميسي، والد الأسطورة الأرجنتينية، والذي بينهما علاقة ودية للغاية وهما علي اتصال دائم، كما يحرص رئيس البارسا على الاعتناء بجميع أوامر قائد الفريق الكتالوني.

ويبقي ميسي هو الوحيد الذي يعرف المدة التي يبقي فيها داخل الملاعب، لكن الجميع في برشلونة عنده يقين أن ميسي سيظل يقاتل حتي 2022، وقيادة الأرجنتين في كأس العالم 2022.