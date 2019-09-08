رفض “دي خيا” عرض الـ350 ألف استرليني أسبوعيا من مانشستر يونايتد

الإسباني دافيد دي خيا حارس عرين مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفض عرضاً ممتازاً من ناديه من أجل تمديد عقوده مع الريد ديفيلز، وقد أعلنت صحيفة “صن” الإنجليزية، أن دي خيا رفض مبلغ 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع من ناديه من أجل تجديد عقده مع الفريق، وأبلغ أصدقائه المقربين أنه في طريقه للمغادرة عن الفريق.

وأوضحت الصحيفة إلي أن زملاء دي خيا يعتقدون أن دي خيا سينهي عقده الجاري مع مانشستر يونايتد، وسيبدأ في الوقت الحالي في الاتفاق مع أندية جديدة من أجل المغادرة في يناير، ويحق لدي خيا صاحب الـ28 عاما الرحيل في يناير القادم، حيث سيقضي حالياً الموسم الأخير في قلعة “أولد ترافورد”، وسينفذ عقده بنهاية الموسم الحالي.