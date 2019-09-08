ميتشو يسعي للتويج مع الزمالك اليوم بكأس مصر

يتواجه اليوم فريق الزمالك مع بيراميدز فى تمام الساعة الثامنة مساءا ضمن مباريات نهائي كأس مصر، ومن المقرر أن تقام المباراة ببرج العرب بالإسكندرية، ومن الواضح أن ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض يسعى لتكرار تجربة فيريرا في ميت عقبة، بمباراة اليوم، ليصبح أول مدرب أجنبي بعد فيريرا يتوج بالكأس مع الزمالك.

يذكر أن الزمالك قد توج ببطولة كأس مصر موسم 2014\2015 على حساب الأهلي بهدفين مقابل لا شئ، عن طريق باسم مرسى، وكان في وقتها البرتغالي جوزفالدو فيريرا مديرا فنيا للزمالك، وبعدها نجح الزمالك في تحقيق التتويج بكأس مصر 3 مرات، وفي حال تم تتويج الزمالك في مباراة اليوم، يكون ميتشو ثاني مدرب أجنبي يتوج مع الزمالك بكأس مصر بعد فيريرا.