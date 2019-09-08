بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز أونلاين كورة ستار yalla shoot يلا شوت ماتش الزمالك ضد بيراميدز...

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كورة ستار الزمالك وبيراميدز بث مباشر yalla live، يلا شوت مباراة الزمالك وبيراميدز مباشر اليوم الأحد الموافق 8-9-2019 في إطار نهائي كأس مصر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة الزمالك مباشر ضد بيراميدز، حيث تأهل الزمالك للدور النهائي عقب الفوز على الاتحاد، بينما تأهل بيراميدز للنهائي بعد الفوز على بيراميدز.

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يلا شوت الزمالك بث مباشر اليوم، ستكون مباراة الزمالك ضد بيراميدز مباشرة منقولة من خلال مجموعة قنوات أون سبورت، وذلك من خلال قناة ON Sport HD1 بتعليق أيمن الكاشف، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي، حيث يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2019 عبر الرابط الموجود بالأسفل.

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سيتم توفير رابط البث المباشر بعد قليل

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