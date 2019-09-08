شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي ولاعبي برشلونة مستعدون لدفع قيمة عودة نيمار للفريق والان مع التفاصيل
قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن لاعبي نادي برشلونة الاسباني، عرضوا المساهمة بدفع أموال من أموالهم الخاصة، لضم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان.
وأوضحت الصحيفة، أن أن ليونيل ميسي وعدد من اللاعبين، عرضوا دفع جزء مبلغ صفقة نيمار، لعودته للفريق مرة آخرى.
يذكر أن نيمار كان مستعد لدفع 20 مليون يورو لسان جيرمان، للعودة مجدداً لصفوف الفريق.
وكان فريقي برشلونة وريال مدريد يسعيان لضم نيمار ولكنهما لو يتوصلا لاتفاق مادي مع إدارة باريس سان جيرمان.
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