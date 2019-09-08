هذا النادي الأكثر فوزًا بالبطولات في العالم.. ليس أوروبيًا

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

نشرت صحيفة “دايلي ميرور” البريطانية، أن النادي “الأهلي المصري”، تصدر القائمة التي نشرتها الصحيفة للأندية الأكثر تتويجا

بالبطولات على مستوى العالم برصيد 118 بطولة.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الأهلي المعروف بنادي القرن الإفريقي والذي تأسس عام 1907، وبدأ طريقه في حصد البطولات منذ اليوم الأول، واحتل صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقا للبطولات في العالم متفوقا على كافة الأندية العالمية.

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وأشارت “ميرور” إلى أن الأهلي نجح في حصد عدد هائل من البطولات على كافة الأصعدة من خلال فوزه بـ41 لقبا في بطولة الدوري المصري، و36 لقبا في بطولة كأس مصر وعشرة ألقاب في بطولة السوبر المحلي و19 لقبا على الصعيد القاري، من بينها 8 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا و6 سوبر إفريقي، و4 ألقاب في أبطال الكؤوس الإفريقية، ولقب واحد في بطولة الكونفدرالية

الأفريقية.

وذكرت القائمة التي نشرتها “ميرور”، أن فريق جلاسجو رينجرز الاسكتلندي جاء في المركز الثاني، برصيد 115 بطولة، بينما احتل فريق ناسيونال من أورجواي المركز الثالث برصيد 113 لقبًا، وجاء مواطنه بينارول رابعًا برصيد 108 ألقاب، ونادي سيلتك الاسكتلندي خامسًا برصيد 105 ألقاب.

فيما احتل نادي برشلونة الإسباني المركز السادس برصيد 91 لقبًا، وريال مدريد المركز السابع برصيد 90 لقبًا، ثم بنفيكا البرتغالي المركز الثامن برصيد 82 لقبًا، وأوليمباكوس اليوناني المركز التاسع برصيد 75 بطولة، واحتل بورتو المركز العاشر في القائمة برصيد 74 بطولة.