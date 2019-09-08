شكرا لقرائتكم لجنة ستاد الأهلى تبحث الشراكة مع مستثمرين .. و الـ B.O.T فى الصورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تبدأ لجنة " ستاد الأهلى " .. برئاسة محمد سراج الدين عضو المجلس وعضوية محمد مرجان، المدير التنفيذى و د سعد شلبى مستشار المجلس للتسويق وسامح على كامل المستشار الهندسى لمجلس بدء التنسيق للعمل على وضع تصور كامل للاستاد و أهم الأحلام الأهلاوية، على أن تبدأ إجتماعات اللجنة التى دشنها مجلس إدارة الأهلى بوضع آلية محكمة كل فى تخصصه لتفعيل فرص الاستثمار لبدء العمل فى شتى الاتجاهات وطبقا للحالة العالمية بحسب ما لدينا من تصريحات.

فى ذات السياق علمت من مصادر قريبة الصلة بالأحداث رفضت ذكر أسمائها، أن " لجنة الستاد " مهتمة أولا بوضع تصور لعدد مقاعد الاستاد ، حيث يرى المجلس الأحمر أن رقم 50 إلى 60 ألف متفرج كاف جدا ، على أن يكون الاستاد نسخة من آخر ما تم بناؤه من ملاعب عالمية ، لهذا سيتم التواصل و جلب كل المعلومات عن آخر وأحدث ستادات العالم.

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أيضا وبحسب المصادر، فإن تسويق المشروع سيعتمد على اسم النادى الأهلى وجماهيريته ، لأن الاستثمار سواء رجال الأعمال المصريين أو العرب أو الأجانب ، وكذا بيوت المال والخبرة والتمويل العالمية ستكون أكثر طمأنينة حين ترى الملف يشمل الحضور الجماهيرى الأحمر، بالإضافة إلى أن الاستاد الذى سيكون الأحدث به مناطق ترفيهية ومولات تجارية وبرندات – ماركات – عالمية لكافة ما يحتاجه الزائرون.

حول التمويل أكدت المصادر أن الشراكة ونظام الـ B.O.T هما الطريقان الأكثر واقعية للدخول إلى منطقة التنفيذ للحلم الأحمر ببدء العمل فى ستاد الأهلى، وأشارت المصادر إلى أن الطرح الأول للمدينة الرياضية الحمراء تهافت عليه كبريات الشركات المصرية والعربية والعالمية ، مما يسهل من إعادة صياغة الفكرة بـ"لجنة الاستاد".