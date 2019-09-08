شكرا لقرائتكم رحلة غينيا تثير قلق فايلر بسبب استراتيجية الاستعداد "الفنى - الغذائى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فى ذات الوقت أكد فايلر لمدير الكرة أن ما يقصده هو حاجته لجلسة مع فريقه البدنى والفنى قبل السفر لوضع تصور "فنى – غذائى".
من جانبه حرص عبد الحفيظ على إطلاع المدير الفنى على كل ما كان يقدم للاعبين من خدمة بدنيه وغذائية خلال الرحلات ، موضحا له أن كل ما سيطلبه سيكون جاهز للتنفيذ .
بحسب ما توافد لنا من معلومات فأن المدير الفنى قد يضع تصورا مبسط لمران سريع قد لا يحتاج لملعب من الاساس خلال الترانزيت ، وربما يكون لدى المعد البدنى تصورا لنوع من الجلسات فى مقاعد الطائرة ، وأيضا خلال الوجود بصالات الترانزيت لتكن المرة الأولى التى يهتم بها مدير فنى أجنبى بزمن الرحلة وكيفية الاستفادة بالوقت سواء فيما هو عضلى أو غذائى ، لتقليل معاناة اللاعبين من الإرهاق .
أضاف المدير الفنى أن التصور سيتم شرحه للاعبين ليعرف كل منهم ما سيقوم به فرديا وجماعيا .
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