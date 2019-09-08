شكرا لقرائتكم رحلة غينيا تثير قلق فايلر بسبب استراتيجية الاستعداد "الفنى - الغذائى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى تعجبه من طول رحلة الفريق إلى غينيا لملاقاة فريق كانو سبورت بطل الدورى هناك فى دور الـ32 مباراة الذهاب ، خاصة حين علم أن زمن الرحلة 11 ساعة ، بالإضافة لـترانزيت بين خطوط الطيران .

فايلر أكد لـ عبد الحفيظ أن رحلات الطيران الطويلة تحتاج إلى وضع " نظام " للاعبين من حيث تحمل الجلسة بالطائرة ، والتغذية وكيفية الراحة ، لعدم تعرض عضلات اللاعبين للإرهاق مشيرا إلى أنه يعرف جيدا أن الفرقة الحمراء لديها تاريخ من الأسفار وكذا الاستعدادات .

فى ذات الوقت أكد فايلر لمدير الكرة أن ما يقصده هو حاجته لجلسة مع فريقه البدنى والفنى قبل السفر لوضع تصور "فنى – غذائى".

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من جانبه حرص عبد الحفيظ على إطلاع المدير الفنى على كل ما كان يقدم للاعبين من خدمة بدنيه وغذائية خلال الرحلات ، موضحا له أن كل ما سيطلبه سيكون جاهز للتنفيذ .

بحسب ما توافد لنا من معلومات فأن المدير الفنى قد يضع تصورا مبسط لمران سريع قد لا يحتاج لملعب من الاساس خلال الترانزيت ، وربما يكون لدى المعد البدنى تصورا لنوع من الجلسات فى مقاعد الطائرة ، وأيضا خلال الوجود بصالات الترانزيت لتكن المرة الأولى التى يهتم بها مدير فنى أجنبى بزمن الرحلة وكيفية الاستفادة بالوقت سواء فيما هو عضلى أو غذائى ، لتقليل معاناة اللاعبين من الإرهاق .

أضاف المدير الفنى أن التصور سيتم شرحه للاعبين ليعرف كل منهم ما سيقوم به فرديا وجماعيا .