شكرا لقرائتكم فيفا يلزم الأهلى بدفع مليون دولار .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخطاب رسميًا إلى النادي الأهلي، حيث تسلم مسئولو النادي الأهلي الخطاب.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفا يلزم الأهلى بدفع مليون دولار .. اعرف التفاصيل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.