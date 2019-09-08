شكرا لقرائتكم فيفا يلزم الأهلى بدفع مليون دولار .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة مالية قدرها مليون دولار على النادي الأهلي، لعدم سداد مستحقات البرازيلي هندريك اللاعب السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخطاب رسميًا إلى النادي الأهلي، حيث تسلم مسئولو النادي الأهلي الخطاب. ومن المقرر أن يقوم مسئولو النادي في الأهلي بعرض الموضوع على اللجنة القانونية في النادي من أجل الاستئناف على الحكم.

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