الشوربجي بطلا للصين المفتوحة للاسكواش...

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جدة - عمرو شويل توج محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا لرجال الإسكواش ببطولة " جي بي مورجان" الصين المفتوحة، والتي استضافتها شنغهاي خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجاري. Advertisements وفاز الشوربجي على مواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-3, 11-9, 5-11, 11-8 . وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد 2019/2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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