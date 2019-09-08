شكرا لقرائتكم تعرف على موعد الجمعية العمومية والانتخابات التكميلية للإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان ، 22 أكتوبر المقبل موعدا لإجراء الجمعية العمومية العادية والانتخابات التكميلية للنادي علي مقعد الشباب تحت 35 سنة . ومن المقرر أن يفتح الاسماعيلي باب الترشح لمقعد الشباب اليوم الأحد بمقر النادي، وكان مصطفى أميرو عضو مجلس الاسماعيلي قد تقدم باستقالته من منصبه بسبب خلافات مع المجلس .

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