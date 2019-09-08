شكرا لقرائتكم البرتغال تحقق فوزها الأول في التصفيات وتهزم صربيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق منتخب البرتغال فوزه الأول في تصفيات يورو 2020 وتغلب على مضيفه الصربي 4 - 2 اليوم السبت في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية.
وتقدم ويليام كارفاليو بهدف للبرتغال في الدقيقة 42، ثم أضاف غونزالو غيديس الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 59، وردت صربيا بهدف في الدقيقة 68 عن طريق نيكولا ميلينكوفيتش. وسجل القائد كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للبرتغال في الدقيقة 80، ثم أحرز أليكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني لصربيا في الدقيقة 85 قبل أن يسجل بيرناردو سيلفا الهدف الرابع للبرتغال.
ورفع منتخب البرتغال بطل أوروبا رصيده إلى خمس نقاط من ثلاث مباريات في المركز الثاني بفارق ثمان نقاط خلف أوكرانيا المتصدرة والتي خاضت خمس مباريات فيما توقف رصيد صربيا عند أربع نقاط في المركز الرابع.
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