ليفربول يرفع راتب فان دايك لـ200 ألف استرليني أسبوعيا

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي قد تم اتفاقه مع الهولندي فيرجيل فان دايك على تمديد تعاقده لمدة 6 مواسم قادمة، جاء ذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر به فان دايك منذ انتقاله للريدز في يناير من العام الماضي أتياً من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون استرليني.

كشفت صحيفة “ديلى ميرور” البريطانية أن مسؤولي ليفربول تواصلت مع فان دايك على حصوله على راتب أسبوعي في العقد الجديد يبلغ 200 ألف جنيه استرليني، بدلا من راتبه الحالي (125 ألف استرليني)، وذلك بعد ظهوره بمستوي ملهم، كما حصد فان دايك مؤخراً علي جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019، كما ينافس النجمين ليونيل ميسي وكريستسانو رونالدو علي جائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم.