ريال مدريد يتحرك لضم مبابى في صيف 2020

يريد نادي ريال مدريد الإسباني للحصول علي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة، وفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت”الكتالونية، فإن ريال مدريد قرر التحرك للحصول علي كيليان مبابى في صيف 2020، بعدما فشل في التعاقد مع البرازيلي نيمار هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة إلي أن إرادة ريال مدريد في التعاقد مع مبابي، المتوج بكأس العالم 2018، تعنى أنه كان دائمًا المرشح الثاني خلف برشلونة في الصراع علي نيمار.

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وقرر زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، جعل مبابى هدفه الأول في صيف 2020، حتى قبل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا، كما أوضحت الصحيفة أن زيدان أقنع كيليان مبابى بالمجيء إلي سانتياجو برنابيو، ويبدو أن مشجعي ريال مدريد يحرصون علي ذلك أيضًا، حيث هتفوا باسم مبابي في احتفالية تقديم البلجيكي إيدين هازارد، حيث سينتهي عقد الدولي الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في عام 2022.