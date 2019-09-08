الإصابة تهدد باستبعاد أومتيتي من معسكر فرنسا

ازدادت الشكوك حول استمرار صامويل أومتيتي، مدافع منتخب فرنسا، في معسكر الديوك، بعد تعرضه أمس السبت للإصابة قبل لقاء ألبانيا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ”يورو 2020″، وكان أومتيتي قد تعرض للإصابة بتورم دموي في قدمه قبل لقاء فرنسا وألبانيا التي جمعت بين الطرفين أمس السبت، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وانتهت بانتصار الديوك بنتيجة 4-1.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إن أومتيتي سيخضع للبعض الفحوصات، والتي ستحدد مصير اللاعب النهائي وموقفه من مواجهة أندورا الثلاثاء القادم، ومن الممكن عودته إلي مدينة برشلونة

وتابعت الصحيفة أن الجهاز الطبي في برشلونة طالب بعودة أومتيتى إلي النادي للخضوع لجلسات تأهيلية للتعافي من إصابته، ودفع ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، بكليمونت لينجليت بجانب رافاييل فاران في الخط الدفاعي ضد ألبانيا، ونجح الديوك في تخطى ألبانيا بنتيجة 4-1.

ويستمر فيروس أيام الفيفا ضرب لاعبي برشلونة، بعدما تعرض البرتغالي نيلسون سيميدو أيضًا أمس، السبت، للإصابة خلال لقاء صربيا.