الزمالك وبيراميدز.. 30 لاعبًا في انتظار حلم التتويج الأول بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بين طموحات وأحلام التتويج الأول ببطولة كأس مصر ينتظر 30 لاعبًا الساعات القليلة المتبقية قبل انطلاق مباراة النهائي التي ستجمع بين الزمالك -حامل اللقب- وبيراميدز.

بيراميدز وصل إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على طنطا في دور الـ32 بثلاثية مقابل هدفين، وفي مباراة دور الـ16 أطاح بالأهلي بعد الفوز عليه بهدف نظيف، ليلتقي مع حرس الحدود في ربع النهائي ويفوز عليه بهدفين دون رد.

التقى بيراميدز مع بتروجيت في مباراة نصف النهائي وفاز عليه بهدفين نظيفين ليتأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائي البطولة ويصبح الفريق الوليد أمام تحدٍ تاريخي عندما يواجه الزمالك حيث يتطلع للفوز ليصبح ثامن الأندية التي تحصد بطولة كأس مصر في ظل تأهلها لأول مرة إلى النهائي.

على الجانب الآخر تأهل فريق الزمالك إلى نهائي البطولة بعد فوزه على منشية سمنود في دور الـ32 بهدف نظيف، ثم الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في دور الـ16 ليتأهل إلى ربع النهائي ويلتقي مع مصر للمقاصة ويحسم عبد الله جمعة بطاقة التأهل إلى نصف النهائي للفريق الأبيض.

نجح الفريق الأبيض في تخطي عقبة الاتحاد السكندري بهدف في الوقت الإضافي ليبقى أمام الزمالك خطوة واحدة قبل التتويج ببطولة الكأس رقم 27 في تاريخه.

وقبل مباراة اليوم تضم قائمة الفريقين 30 لاعبًا (20 من بيراميدز- 10 من الزمالك) لم يسبق لهم التتويج ببطولة كأس مصر.

قائمة الزمالك

الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو ضم 21 لاعبًا إلى قائمة فريقه قبل مباراة اليوم شهدت تواجد كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبوجبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.

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خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد عنتر، محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد أوناجم، إمام عاشور، يوسف أوباما وأشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد وخالد بوطيب

10 لاعبين من الزمالك ينتظرون الصعود إلى منصة التتويج ببطولة كأس مصر لأول مرة خلال مشوارهم الكروي وهم: (محمد عواد، محمد صبحي، محمد عبد السلام، فرجاني ساسي، محمد أوناجم، إمام عاشور، بنشرقي، عمر السعيد، مصطفى محمد وخالد بو طيب)

قائمة بيراميدز

بيراميدز تحت قيادة مدربه سباستيان ديسابر أصر على ضم قائمة مكون من 26 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور.

خط الدفاع: علي جبر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوة.

خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وعبده لومالا ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل.

خط الهجوم: جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس

20 لاعبًا من الـ26 المنضمين لقائمة بيراميدز لم يسبق لهم التتويج ببطولة كأس مص وهم (المهدي سليمان، أحمد دعدور، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي، عبد الله بكري، رجب بكار، محمد عطوة، طارق طه، محمد فاروق، إسلام عيسى، إيريك تراوري، لومالا، نبيل عماد دونجا، محمود حماده، محمد فتحي، إبراهيم حسن، إبراهيم عادل، حسام غانم، جون أنتوي ودودو الجباس).