مانشستر يونايتد يحاول يعرض على فان دير سار منصب مدير الكرة

عرضت إدارة نادي مانشستر يونايتد علي إدوين فان دير سار حارس الفريق السابق مهمة تولي منصب مدير كرة القدم في النادي.
وكان الهولندي أحد أهم العناصر مع السير أليكس فيرجسون، أحد أفضل المدربين في تاريخ اليونايتد، حيث أصبح من أكثر الأسماء طلبا في أولد ترافورد، ويشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لنادي أياكس الهولندي.
واستطاع البالغ من العمر 48 عاما أن يكتسب
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن إدوين فان دير دخل في دائرة اهتمامات إد وودورد نائب الرئيس التنفيذي لليونايتد لتولي مهمة مدير كرة القدم في النادي، وهو المنصب الذي يرغب النادي في إقامته لمساعدة أوليجونار سولشاير لتحقيق أهدافه في سوق الانتقالات.
وقد علم دير سار أنه من أهم المرشحين لهذا المنصب لكن مغادرة أياكس ليس سهلة لهذه الدرجة نظرا لأنه قد ساعد النادي علي تحقيق أرباح وصلت قيمتها إلي 220 مليون جنيه إسترليني من سوق الانتقالات الصيفية خلال السنوات الماضية.
يذكر أن فان دير سار قد ساهم في تطوير عدد من المواهب الشابة داخل أياكس مثل ماتياس دي ليخت، فرينكي دي يونج بالإضافة لعلاقاته المتعددة التي جعلته من أبرز المرشحين لذلك المنصب.
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