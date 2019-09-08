أتم مسؤلي مجلس إدارة نادى غزل المحلة برئاسة أشرف عزت، التعاقد مع صلاح خطاب مهاجم نادى الجونة وناشئ نادى الإسماعيلى السابق إلى صفوف الفريق الأول لمدة ثلاثة مواسم قى صفقة انتقال حر. حر. وقد حضر اللاعب إلى مقر النادى ظهر اليوم الأحد وقام بتوقيع عقود انتقاله إلى صفوف المحلة عقب الاتفاق من قبل الطرفين، بحضور حسام عز نائب رئيس النادى والمشرف العام على الكرة وخالد عيد المدير الفني للفريق وطه السيد مدير الكره بالنادى وسرور شحاتة المدير الإدارى للفريق ووكيل اللاعب . نائب رئيس النادى والمشرف العام على الكرة وخالد عيد المدير الفني للفريق وطه السيد مدير الكره بالنادى وسرور شحاتة المدير الإدارى للفريق ووكيل اللاعب . وقد أشاد خالد عيد المدير الفني للفريق بإمكانات اللاعب الفنية والبدنية واعتبره إضافة قوية لخط هجوم الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غزل المحلة يضم مهاجم الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.