رئيس النادي المصري البورسعيدي يلتقي برئيس الميني فوتبول ويعلن انضمامه للاتحاد

التقى أحمد سمير رئيس اتحاد الميني فوتبول، برئيس نادي المصري البورسعيدي المهندس سمير حلبية، وقد حضر اللقاء اللواء محمود المر المدير التنفيذي للنادي البورسعيدي، وعلي الفقي المدير التنفيذي للاتحاد وعدد من أعضاء لجان الاتحاد، هم الدكتور محمد إبراهيم والمستشار أسامة سيد والأستاذ أحمد رسلان والأستاذ محمد محسن.

وقد تناول اللقاء شرح قوانين اللعبة وعرض فديوهات

تتعلق بطبيعه اللعبة وفنياتها.

وأثني المهندس سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي علي اللعبة، وأكد أنها ستعطي فرصة كبيرة لظهور مواهب عديدة من اللاعبين، وتساعد الأندية في الاستثمار والحفاظ علي لاعبيهم، مؤكدًا سعادته بانضمام النادي المصري لأنشطة الاتحاد المصري للميني فوتبول.

Advertisements

ومن جانبه أكد أحمد سمير،

سعادته بانضمام النادي المصري البورسعيدي العريق صاحب الشعبية الكبيرة لاتحاد الميني فوتبول.

وعبر عن سعادته وشكره الكبير بالنيابة عنه وعن الوفد المرافق للمهندس سمير حلبية رئيس النادي المصري واللواء محمود المر المدير التنفيذي عن حسن الاستقبال والحفاوة التي قابلوها في النادي المصري البورسعيدي.

يأتي ذلك في إطار سعى اتحاد الميني فوتبول، بمدن القناة وبورسعيد للتعريف اللعبة، ونشرها في كل المحافظات المصرية والبحث عن المواهب الشابة وخلق أجيال جديدة في كل ربوع مصر.