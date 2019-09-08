أسطورة ليفربول السابق يدافع عن محمد صلاح

دافع روبي فاولر أسطورة ليفربول السابق، عن محمد صلاح نجم الريدز، بعد اتهامه بالأنانية واللعب الفردي خلال مبارياته مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وكان العديد من الجدل أثير عقب إنفعال ساديو ماني بعد تبديله خلال مباراة ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي، والذي فسره البعض إنه بسبب تفضيل محمد صلاح اللعب على المرمى دون تمرير الكرة له.

وقال فاولر في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية "لا أصدق الضوضاء المحيطة بصلاح وماني، حديث

مستمر عن الأنانية وتدمير روح وجماعية الفريق، محمد صلاح ليس أنانيًا".

وأردف "لن يكون اللاعب هداف حقيقي دون أن يملك يقين بداخله بقدراته على تسجيل الكرة في الشباك".

وأوضح "سجلت هدف شهير في أولد ترافورد، بتسديدة في الزاوية القريبة جعلتني أبدو رائعًا، على الرغم من أن زميلي إيان راش كان غير مراقب ووحيد أمام المرمى، والزاوية ضيقة أمامي، لكني

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قررت أن لا أمرر له، فقد أهدر في كرة مماثلة قبل ذلك بدقائق".

وواصل "من ينتقد صلاح الأن، يمكنه أن يقول إنني كنت أناني مع إيان راش وغيور من كثرة تسجيله للأهداف".

وتابع "محمد صلاح مهاجم هداف، وهو يقضي التدريبات لتهيئة نفسه لتسجيل الأهداف من أي مكان".

وأستطرد "عندما أنظر إلى أرقام صلاح، أعلم إنه سيواصل تسجيل الأهداف، ولن يتمكن أي لاعب من مواصلة التهديف دون أن يصفه الناس بالمهاجم الأناني".

واختتم "صلاح وماني ثنائي من أفضل من لعبوا في ليفربول، ربما يكون صلاح أناني أمام المرمى، ولكني أرى أن ذلك يجعله هداف مميز".