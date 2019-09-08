غادر تاديو لوانجا المحترف بصفوف نادى طنطا إلى أوغندا للانضمام لمنتخب بلاده لخوض مباراة ودية دولية، بعد استدعائه رسميا من إدارة المنتخب. كما غادر كذلك لاعب طنطا، الكيني جون افيرى، لنفس السبب، والطريف أن اللاعبان سيكونا وجها لوجه فى الودية التى ستجمع بين كل من كينيا واوغندا. السبب، والطريف أن اللاعبان سيكونا وجها لوجه فى الودية التى ستجمع بين كل من كينيا واوغندا. يذكر أن افيرى يلعب فى مركز المهاجم بينما يلعب تاديو فى مركز خط الوسط. يلعب تاديو فى مركز خط الوسط. وفى سياق متصل يخوض طنطا ثلاث وديات أخرى خلال الأيام القادمة تبدأ مساء غدا بمواجهة غزل المحلة على أرضه، ثم مع النصر يوم الخميس بملعب طنطا، ومع الاتحاد السكندري يوم ١٩ الجارى باستاد حرس الحدود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء لاعبا طنطا لاوغندا وكينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.