لاعب كورينثيانز البرازيلي يشكو الهلال السعودي في الفيفا

بدأت إدارة نادى الهلال السعودى برئاسة فهد بن نافل، اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة تقديم جابرييل فرانكو، لاعب كورينثيانز البرازيلي، شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على كامل قيمة عقده مع الهلال.

كشفت تقارير سعودية بأن إدارة الهلال بدأت تجهيز ملف قانوني متكامل تحسبًا لتوجه نادي كورينثيانز البرازيلي إلى "فيفا" لشكواه،

بعد تعثر انتقال جابرييل فرانكو للهلال، حيث بدأت جمع كافة الأدلة التي تثبت سلامة موقف النادى البرازيلي.

ومع تعاقد الهلال مع جوستافو كويل لاعب فلامنجو، قررت إدارة النادي السعودي إرسال إعتذارها إلى اللاعب جابرييل فرانكو مع شيك بمبلغ 100 ألف دولار.

قامت إدارة نادى كورينثيانز برفع شكوي إلى "فيفا " لمطالبة نادى الهلال بسداد 13 مليون يورو للبرازيلي فرانكو حيث أوضح النادى أمتلاكه أوراق رسمية عليها توقيع رئيس الهلال فهد بن نافل تثبت وجود عقد رسمي بين الطرفين لضم اللاعب.

بينما صرح هشام الكثير ي مدير المركز الإعلامي لنادى الهلال، ان موقف النادى السعودي سليم قانونيًا، وأن النادي غير ملزم بدفع أي مبلغ، والعقد المبدئي الموقع بين الناديين مشروط بالاتفاق مع اللاعب.