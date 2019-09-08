برشلونة يطمئن على أصابة سيميدو

قالت تقارير صحفية، إن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، حرص على طمأنة فريق برشلونة الإسباني، على حالة نيلسون سيميدو، الظهير الأيمن، بعدما تعرض لإصابة خلال مباراة صربيا، أمس السبت، في منافسات التصفيات المؤهلة ليورو 2020.
وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن الاتحاد البرتغالي أصدر بيانًا أعلن فيه أن الظهير الأيمن لبرشلونة
ولفتت إلى أن كلا الجانبين يراقبان مدى تطور حالة اللاعب، مشيرة إلى أن برشلونة يفضل عدم خوض سيميدو للمباراة المقبلة للبرتغال أمام ليتوانيا، كي يتمكن من التعافي جيدًا.
وأكملت أنه من المتوقع أن يتواجد اللاعب مع بقية زملائه في التدريبات المقبلة، وبناء على رغبته سيتقرر مشاركته من عدمها، إلا أن الاتجاه السائد هو عدم خوضه لمباراة ليتوانيا.
واختتمت بأن سيميدو من المتوقع أن يعود إلى برشلونة، ويكون جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة أمام فالنسيا، والمقرر لها السبت المقبل.
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