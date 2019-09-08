تنظيم المهرجان الرياضى بمرسى مطروح بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والتعليم العالي

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تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وجامعة الإسكندرية المهرجان الرياضي للرياضات الشاطئية لطلبة وطالبات الجامعاتالمصرية خلال الفترة من 5 الي 10 سبتمبر 2019 بمعسكر جامعة الإسكندرية بمرسي مطروح.
يأتي هذا اللقاء في اطار المشروع القومي للياقة البدنية وخطة الأنشطة المشتركة بينوزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي بمشاركة 450 طالب وطالبة.
ويتضمن المهرجان العاب كرة القدم الشاطئية ، الكرة الطائرة الشاطئية ، وبعض المسابقات الترفيهية مثل شد الحبل والبحث عن الكنز ، سباحة الموانع وتنس الطاولة والشطرنج والدومينو والتحدي وحفلات سمر، بالإضافة الي تنظيم برنامج سياحي بمحافظة مطروح.
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