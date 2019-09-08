أومتيتي يغادر معسكر منتخب فرنسا

تعرض المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، لاعب فريق برشلونة، لكدمة في كاحل القدم اليمنى، رفقة منتخب بلاده، ليقترب من العودة إلى كامب نو للخضوع للفحوصات الطبية وتحديد فترة غيابه.

أوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه يمكن لصامويل أومتيتي العودة إلى برشلونة، وتوديع زملائه في معسكر المنتخب الفرنسي، وذلك بعدما تعرض لكدمة في قدمه اليمنى، ليغيب عن مباراة فرنسا ضد ألبانيا، التي تمكن الديوك خلالها من الفوز برباعية مقابل هدف، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، وسيحدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ما إذا كانت إصابة اللاعب بسيطة، أم أنه سيغيب عن مباراة الثلاثاء المقبل ضد أندورا، وبالتالي عودته إلى برشلونة للخضوع لمزيد من التحاليل الطبية.

يأتي ذلك تزامنًا مع غياب أومتيتي عن الجولات الثلاث الأولى من الدوري، بعدما أصبح مواطنه كليمنت لينجيليه هو شريك جيرارد بيكيه في محور الدفاع بالتشكيل الأساسي للبلورجانا.

كان ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، اعتمد على رفائيل فاران، مدافع قدمه اليمنى، ليغيب عن مباراة فرنسا ضد ألبانيا، التي تمكن الديوك خلالها من الفوز برباعية مقابل هدف، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، وسيحدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ما إذا كانت إصابة اللاعب بسيطة، أم أنه سيغيب عن مباراة الثلاثاء المقبل ضد أندورا، وبالتالي عودته إلى برشلونة للخضوع لمزيد من التحاليل الطبية.يأتي ذلك تزامنًا مع غياب أومتيتي عن الجولات الثلاث الأولى من الدوري، بعدما أصبح مواطنه كليمنت لينجيليه هو شريك جيرارد بيكيه في محور الدفاع بالتشكيل الأساسي للبلورجانا.كان ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، اعتمد على رفائيل فاران، مدافع ريال مدريد ، ضد ألبانيا، فيما استطاع أنطوان جريزمان قيادة هجوم الديوك، بجانب كينجسلي كومان.

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