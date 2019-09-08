قبل نهائي كأس مصر.. تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

تستعد جماهير الكرة المصرية، اليوم الأحد، لمتابعة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، والذي يقام على لعب برج العرب بالإسكندرية في الثامنة مساء.
سبق أن خاض الزمالك 6 مواجهات أمام بيراميدز بأسمه الحالي أو السابق "الأسيوطي"، استطاع الزمالك خلالها الفوز في 4 مباريات، بينما فاز بيراميدز في مباراة واحدة وتعادلافي مثلها.
استطاع الزمالك أن يسجل 11 هدفا في شباك بيراميدز مقابل 6 أهداف دخلت شباكه.
وخلال الـ 6 مباريات التي حقق فيهم الانتصار كان الفريق باسم الأسيوطي، ولكن بعد تغيير اسمه إلى بيراميدز وشرائه من المستشار تركي آل الشيخ لم
حيث ألتقيا بالدور الأول للدوري الموسم الماضي، في واحدة من أفضل اللقاءات، والتي حسمها التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.
أما في الدور الثاني انتصر بيراميدز على الزمالك بهدف دون رد، أحرزه علي جبر مدافع الزمالك السابق.
ويأمل الزمالك الليلة في الحفاظ علي اللقب الذي سبق وأن توج به العام الماضي، بينما يطمح بيراميدز إلي حصد أول بطولة في تاريخه بتلك البطولة.
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