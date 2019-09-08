بالصور | رونالدو يرتدي رداء إليسا المثير في الاعلان الجديد

استخدم أسطورة ريال مدريد ونجم يوفنتوس “كريستيانو رونالدو” رداء بجلد الفهد الذي اشتهرت به الفنانة اللبنانية “إليسا”، وذلك أثناء تصويره لعدة لقطات من اعلان العطر الجديد CR7.

واضحت إليسا أشهر فنانة في الشرق الأوسط استخدمت ملابس جلد الفهد والنمر، لكثرة ظهورها به بتصميمات مختلفة في الحفلات الغنائية أو الفيديو كليب.

وبث اعلان رونالدو الجديد أثناء العطلة الدولية، حيث تلعب منتخبات أوروبا مباريات تصفيات يورو 2020 المقرر إقامته في عدد من دول القارة العجوز.

وبدأ الاعلان من غرفة نوم كريستيانو رونالدو عندما أيقظه المنبه ليرتدي بعدها رداء منقوش بجلد الفهد ذو اللونين الأسود والأصفر، وهو المفضل للسيدات أكثر من الرجال.

واتجه صاحب الـ 34 عامًا بعد الخروج من غرفة النوم نحو المطبخ لتحضير الافطار، وفي طريقه إلى هناك وجد الكرة، لكنه فشل أثناء محاولة مداعبتها، قبل أن يسددها في تمثال قط باهظ الثمن في حجرة الاستقبال بالمنزل.

فكرة الإعلان تركزت على ألا تمر الساعات الأولى من استيقاظ رونالدو بسلام مع هذا الرداء الأنثوي المثير، ومن ثم يتغير كل شيء بعد أن يلجأ إلى العطر الخاص به في الحمام.

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بعد سلسلة من اللقطات المخيبة داخل المنزل، خرج رونالدو ليستنشق الهواء فسقط في حمام السباحة برداء الفهد.

وتيقن رونالدو أن يومه لن يكون جيدًا إلا بعد استخدام عطره الجديد والذي غيَر له كل شيء في يومه إلى الأفضل.

وبعد إذاعة هذا الاعلان في القنوات الفضائية، وعبر قنوات كريستيانو رونالدو الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك وإنستاجرام”، قاد كريس منتخب البرتغال للفوز على صربيا في بيلجراد بنتيجة 4/2.

وسجل كريستيانو رونالدو في مباراة صربيا والبرتغال الهدف الثالث عند الدقيقة 80، وتكفل وليام كارفاليو وجونكالو جيديش وبرناردو سيلفا بالأهداف الأخرى.

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