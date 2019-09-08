المنتخب الاولمبي المصري يكشف عورات الكرة السعودية

كشف المنتخب الاولمبي المصري في المباراة الودية التي جمعته بمنتخب السعودية الاولمبي، على ملعب السويس، ليلة أمس السبت، عن عدة عورات في كرة القدم السعودية ناتجة عن الاعتماد المُفرط للأندية على اللاعب الأجنبي، وتهميش دور اللاعب السعودي سواء في أندية القمة “الهلال والنصر واتحاد جدة والشباب والفتح” أو في أندية الوسط والقاع.

المنتخب الاولمبي المصري استطاع تحقيق الفوز بنتيجة 1/4، وكان متقدمًا في النتيجة بثلاثة أهداف نظيفة في الدقائق الـ 25 الأولى من المباراة.

وسجل ثلاثية مصر “طاهر محمد طاهر رمضان صبحي وأحمد أبو الفتوح”، قبل أن تقلص السعودية النتيجة بتسجيل هدف من رأسية للاعب النصر “عبد الإله العامري” في الدقيقة 30.

وخلال الشوط الثاني من المباراة، تمكن صلاح محسن من تسجيل الهدف الرابع، ليؤكد استعادته لمستواه المعهود، ومدى قدرته على قيادة خط هجوم الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.

السعودية تدفع الثمن

الاتحاد السعودي لكرة القدم، دفع ثمن القرارات التي اتخذها برفع عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق من فرق الدوري السعودي للمحترفين إلى 7 لاعبين.

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وضاعف الاتحاد السعودي من المأساة التي تنتظر منتخبات السعودية في الفترة القادمة حين سمح بلاعب واحد فقط من المواليد في قائمة كل فريق من فرق الدوري السعودي (دوري محمد بن سلمان للمحترفين)، قبل أن يطبق نفس النظام تقريبًا في دوري الدرجة الأولى.

وسيجد المدراء الفنيين للمنتخبات السعودية صعوبات جمّة لتكوين تشكيلاتهم الأساسية والاحتياطية في ظل ضعف قاعدة الاختيار وسط تراجع جودة اللاعب المحلي الذي لا يحصل على فرصة مميزة للعب الأدوار الأولى مع أندية القمة.

ويُسيطر 5 لاعبين أجانب على صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجديد 2020/2019.

ويتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي المهاجم الدولي الفرنسي السابق “بافيتيمبي جوميس” بثلاثة أهداف من مباراتين فقط مع الهلال، ويتقاسم معه الصدارة بنفس رصيد الأهداف، زميله في الهلال، السوري عمر خريبين، وفي المركز الثاني اللاعب السنغالي “أليو سيسيه” برصيد هدفين مع نادي العدالة، ومعه بنفس الرصيد نجم تونس ونادي الإتفاق “نعيم السليتي” واللاعب البرازيلي نجم نادي اتحاد جدة “رومارينهو”.

وفي قائمة أفضل 5 صناع ألعاب بالدوري السعودي لا يوجد من منتخب السعودية سوى لاعب وسط الهلال “هتان باهبري” برصيد تمريرتين حاسمتين، ومدافع نادي الإتفاق “علي هزازي” بتمريرة حاسمة واحدة، وباقي اللاعبين أجانب!.