ماذا عرض برشلونة على جوارديولا في الميركاتو؟

تلقى المدير الفني لنادي مانشستر سيتي “جوسيب جوارديولا” عرضًا واضحًا من إدارة برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، للتوقيع مع صانع الألعاب الدولي البرازيلي “فيليب كوتينيو” قبل أن يرحل اللاعب بنظام الإعارة نظير 8 مليون يورو إلى بايرن ميونخ.

ورفض جوارديولا فرصة التعاقد مع كوتينيو، رغم حاجته الماسة لجناح أيسر جديد، بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الدولي الألماني “ليروا ساني” في الركبة أثناء مباراة درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (الدرع الخيرية).

لكن المدرب الأسبق لبرشلونة وبايرن ميونخ لم يجد ما يُميز كوتينيو عن اللاعبين الذين يمتلكهم في خط وسط مانشستر سيتي كي يتجه نحو التوقيع معه وإعادته إلى البريميرليج بعد سنة ونصف مخيبة للآمال على ملعب كامب نو.

وانتقل صاحب الـ 27 عامًا في نهاية المطاف إلى بايرن ميونخ بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء مقابل حوالي 120 مليون يورو.

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وقالت إذاعة توك سبورت البريطانية “مجموعة من أفضل أندية الدوري الإنجليزية كانت حريصة على إعادة كوتينيو إلى البريميرليج، مثل توتنهام وليفربول ومانشستر يونايتد وآرسنال، لكن فريق واحد لم يكن مهتمًا بضمه، ألا وهو بطل البريميرليج في الموسمين الماضيين مانشستر سيتي”.

من جانبها، أكدت صحيفة ماركا أن مسؤولي برشلونة تواصلوا بالفعل مع جوارديولا وطلبوا منه أخذ كوتينيو، لثقتهم من تحسنه في العديد من الأمور خلال الموسم الجديد 2020/2019 إذا ما عمله مع جوراديولا، إلا أن المدرب قال “لا” لإدارة برشلونة، على حد وصف الصحيفة واسعة الانتشار.

وظهر كوتينيو في المباراتين الماضيتين من الدوري الألماني رفقة بايرن ميونخ، دون تسجيل أو صناعة أي هدف.