رياضة | محافظ الفيوم يستجيب لـ"الخليج 365" ويتدخل لحل أزمة مركز شباب الروبيات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الفيوم يستجيب لـ"الخليج 365" ويتدخل لحل أزمة مركز شباب الروبيات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقد حرص الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي للفجر وهو أحد أبناء القرية على التواصل مع الاستاذ خالد جبيلي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة والذي لم يتوان عن التحرك لحل المشكلة وقام بالتدخل لحلها .
وكانت الأزمة في إنفجار ماسورة طرد ١٢٠ بوصة وتم إصلاحها والتأكد من سلامة الإجراءات بتأمينها داخل المركز .
ومن جانبه قام ثابت بتوجيه الشكر لجبيلي وكل المسئولين بالمحافظة على سرعة الاستجابة وحل المشاكل التي تخص المواطنين بالفيوم .
وقرية الروبيات هي إحدى القرى التابعة لمركز طامية في محافظة الفيوم في جمهورية مصر العربية ويخدم المركز بها على أكثر من 20 ألف مواطن بالقرية ويعد المتنفس الوحيد بها .
وكان مركز شباب الروبيات قد وصل لنهائي مراكز الشباب الموسم الماضي أمام قصر رشوان وهي المباراة التي حضرها وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ووعد بمتابعة أعمال التطوير بمراكز الشباب المختلفة بمحافظة الفيوم ومنها مركز شباب طامية .