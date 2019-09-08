رياضة | محافظ الفيوم يستجيب لـ"الخليج 365" ويتدخل لحل أزمة مركز شباب الروبيات (صور)

حيث يعاني مركز شباب الروبيات من ضعف الإمكانات المادية والإهمال في الفترة الأخيرة مما تسبب في غرق المركز أكثر من مرة في مياه الصرف الصحي بسبب توقف محطة الرافع المجاورة للمركز.