رياضة | الزمالك بالزي الأبيض أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك بالزي الأبيض أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن زي فريقي الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر مساء اليوم الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



وأكد الاتحاد المصري أن الزمالك سيرتدي زيه الأبيض بالكامل القميص والشورت والجورب الأبيض، في الوقت الذي يرتدي فيه بيراميدز الزي الكحلي الغامق القميص والشورت والجورب الكحلي.



وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية. وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية. وتضم قائمة بيراميدز كل من:

حراسة المرمى؛ أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور

خط الدفاع: علي جبر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوة

خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وعبده لومالا ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل

خط الهجوم: جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس Advertisements



وفي نفس السياق، وعد مسئولو نادي الزمالك بمكافآت تاريخية للاعبين حال التتويج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز ايوم الأحد على ستاد برج العرب.



وأكد مسئولو الزمالك على أن المكافأة ستكون مضاعفة بخلاف المنصوص عليها في لائحة الفريق وذلك بهدف الشد من آزرهم ورفع معنوياته.



وأكد رئيس الزمالك للاعبيه في جلسته الأخيرة معهم على أن المكافآت ستكون غير مسبوقة في تاريخ النادي على الإطلاق وأكبر من أي مسابقة كأس من قبل.



ويرى مسئولو النادي أن الفوز على بيراميدز بمثابة ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد سواء بحصد كأس مصر أو تعويض ضياع بطولة الدوري إلى جانب هزيمة بيراميدز للمرة الأولى بعدما فشل الفريق في تحقيق الانتصار بلقائي الدورين الأول والثاني من عمر بطولة الدوري.