رياضة | نكشف راتب معروف يوسف مع المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نكشف راتب معروف يوسف مع المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى مسئولو نادي المقاولون العرب اتفاقهم مع النيجيري معروف يوسف لاعب وسط فريق الزمالك للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.



ويحصل معروف يوسف على 150 ألف دولار من المقاولون خلال موسم الإعارة لمدة موسم واحد.



ومن المنتظر أن يعلن المقاولون بشكل رسمي عن ضم معروف يوسف خلال ساعات بعد حسم كافة التفاصيل مع الزمالك.



جدير بالذكر أن الزمالك استقر على إعارة معروف بعد الصفقات القوية التي تعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي.



ويضم الزمالك بين صفوفه حاليًا بين قائمة الأجانب كل من حمدي النقاز وفرجاني ساسي وخالد بوطيب وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، في الوقت الذي تمت إعارة كل من رزاق سيسيه للاتحاد السكندري وكابونجو كاسونجو للوداد المغربي وحميد أحداد إلى الرجاء المغربي.



ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

قائمة الزمالك أمام بيراميدز

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