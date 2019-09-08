رياضة | نكشف راتب معروف يوسف مع المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نكشف راتب معروف يوسف مع المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويحصل معروف يوسف على 150 ألف دولار من المقاولون خلال موسم الإعارة لمدة موسم واحد.
ومن المنتظر أن يعلن المقاولون بشكل رسمي عن ضم معروف يوسف خلال ساعات بعد حسم كافة التفاصيل مع الزمالك.
جدير بالذكر أن الزمالك استقر على إعارة معروف بعد الصفقات القوية التي تعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي.
ويضم الزمالك بين صفوفه حاليًا بين قائمة الأجانب كل من حمدي النقاز وفرجاني ساسي وخالد بوطيب وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، في الوقت الذي تمت إعارة كل من رزاق سيسيه للاتحاد السكندري وكابونجو كاسونجو للوداد المغربي وحميد أحداد إلى الرجاء المغربي.
ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.
قائمة الزمالك أمام بيراميدز
وتضم قائمة الزمالك لمباراة اليوم كل من:
محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي فى حراسة المرمي.
محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة فى خط الدفاع
طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق شيكابالا – محمد عنتر – محمد أوناجم – إمام عاشور فى خط الوسط.
وعقد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك سلسلة جلسات مع زملائه في الساعات الماضية لتحفيزهم قبل مباراة بيراميدز اليوم الأحد في نهائي كأس مصر.
وأوضح لهم صعوبة لقاء اليوم وضرورة التركيز بشكل كامل وعدم التأثر بشكل سلبي من ضغوطات الجماهير وحضورهم وأن ينقلوا الضغط إلى المنافس وركز بشكل أكبر على الصفقات الجديدة داخل الفريق.
شدد على أن الانتصار وحصد اللقب سيكون له دور مهم في رفع المعنويات بالنسبة لهم وإزالة الضغوطات من عليهم ومنحهم دفعة كبيرة قبل بداية الموسم وزيادة الثقة لديهم، كما أشار إلى ضرورة عدم التأثر حال تأخر الفريق من النتيجة والهدوء والثقة بالقدرة على العودة في أي وقت.