رياضة | بالأرقام.. كاسيميرو يتفوق على مودريتش وكروس في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كاسيميرو يتفوق على مودريتش وكروس في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر البرازيلي "كاسيميرو" نجم ريال مدريد الاسباني، واحد من العناصر الأساسية ضمن صفوف النادي الملكي، استطاع خلال السنوات التي قضاها داخل قلعة "سانتياجو برنابيو" أن يحقق العديد من النجاحات والألقاب والأرقام الشخصية، متفوقًا على أبرز نجوم الفريق المدريدي في الفترة الماضية.

وسلطت صحيفة "ماركا" الاسبانية في تقريرًا نشرته اليوم الأحد، بعنوان (كاسيميرو وبصمة أفضل من كروس ومودريتش)، أشادت خلاله باللاعب البرازيلي والمستويات الرائعة التي يقدمها رفقة ريال مدريد خلال المواسم الماضية، وتفوقه على الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني توني كروس مع النادي الملكي.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن "كاسيميرو" هو عنصر أساسي في خط وسط ميدان ريال مدريد، مشيرة إلي أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يعلم بأنه كلما أحتاج له فإنه يمكنه الإعتماد عليه كما يعلم مدربه في منتخب البرازيل "تيتي" الأمر نفسه، حيث يعطي "كاسيميرو" التوازن لخط الوسط كما أنه يستطيع إحداث الفارق ضد المنافسين.

كاسيميرو يتفوق على مودريتش وكروس

وأضافت الصحيفة الاسبانية: "منذ أن تم تصعيد كاسيميرو إلى الفريق الأول و دون احتساب الموسم الذي لعب فيه لصالح بورتو، لعب 197 مباراة مع ريال مدريد وأحرز 18 هدفًا متفوقًا بذلك على مودريتش بهدف واحد، و4 أهداف عن تونس كروس ، هناك اختلاف واحد هو الثنائي كروس و مودريتش قد لعبوا موسم واحد اكثر منه".

Advertisements

وأشارت الصحيفة في تقريرها: "يقترب كاسيميرو من 200 مباراة رفقة النادي الأبيض ، بينما لعب كروس 236 مباراة اما مودريتش فقد لعب 305 مباراة مما يدل على أن أرقام البرازيلي أفضل من الثنائي، تمكن كاسيميرو من تسجيل 4 أهداف رسمية في موسم 2019 بينما أحرز مودريتش ثلاث أهداف وكروس هدفين".

كاسيميرو الأهم في تشكيلة "زيدان"