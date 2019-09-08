رياضة | تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية مباراة من العيار الثقيل سوف تجمع بين الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر 2019 مساء اليوم الأحد، وتعد مواجهة نارية وخاصة بين مدربي الفريقين سيباستيان ديسابر وميتشو.

وتأمل جماهير نادي الزمالك في أن يحقق الفارس الأبيض لقب جديد يضاف إلى سجل ألقابه في كأس مصر "26 لقب حتى الآن" بينما على الجانب الآخر فالطموح مختلف تماماً حيث يرغب لاعبو بيراميدز في تحقيق إنجازاً تاريخياً بالفوز باللقب الأول في تاريخ النادي.

- موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم:

تترقب جماهير الكرة المصرية موعد انطلاق مباراة الزمالك وبيراميدز والتي ستقام اليوم الأحد على ملعب برج العرب في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة و9:00 بتوقيت مكة المكرمة و10:00 بتوقيت أبو ظبي.

- مشوار الزمالك وبيراميدز في كأس مصر:

في دور 32؛ حقق الزمالك الفوز على منية سمنود بهدف نظيف ثم تغلب على الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل في دور 16 وتمكن من عبور مصر المقاصة بهدف في ربع دور ربع نهائي البطولة وبعد ذلك انتصر على الاتحاد السكندري بصعوبة بهدف في نصف نهائي البطولة.

وفي دور 32؛ نادي بيراميدز بدأ مشواره بفوز قوي على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ومن ثم تخطى الأهلي بهدف نظيف في دور الستة عشر ثم في الدور التالي فاز على حرس الحدود بهدفين نظيفين وبنفس النتيجة انتصر على بتروجيت في نصف نهائي الكأس.

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- تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر:

يحرص موقع "الخليج 365 الرياضي" على أن يرصد لكم طرق مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم والتي ستنقل عبر 3 قنوات مصرية يمكنكم متابعة المباراة عبر إحدى تلك القنوات.

تايم سبورت:

ستنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قناة تايم سبورت Time Sport بتعليق حاتم مؤمن حسن عبر تردد 11449 H ومعدل الترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 5/6 (القمر الصناعي نايل سات).

أون سبورت:

سيتم إذاعة مباراة الزمالك مع بيراميدز عبر قناة أون سبورت ON Sport بتعليق حاتم بطيشة وهي على التردد 10853 H ومعدل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي 3/4.

النيل للرياضة:

تنقل قناة النيل للرياضة Nile Sport مباراة نهائي كأس مصر 2019 بصوت المعلق مدحت شلبي وهي على التردد 11842 H ومعدل تصحيح الخطأ 4/3 ومعدل الترميز 27500 عبر القمر نايل سات Nile Sat.