رياضة | خطة مدرب الزمالك للفوز بنهائي كأس مصر

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شهد معسكر فريق الزمالك خلال الساعات الماضية انضباط وتركيز كامل من جانب اللاعبين قبل مباراة بيراميدز المقرر لها اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس مصر.

الصربي ميتشو المدير الفني للفريق حاول التقليل من حدة التوتر لدى اللاعبين بعدما لاحظ ذلك خاصة من بين الصفقات الجديدة واللاعبين صغار السن ورهبة اللقاء، وكلف الجهاز المعاون له وبالتحديد أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف من أجل عقد سلسلة من الاجتماعات معهم وتحفيزهم والشد من آزرهم وتجهيزهم من الناحية النفسية والمعنوية.