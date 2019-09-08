رياضة | خطة مدرب الزمالك للفوز بنهائي كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة مدرب الزمالك للفوز بنهائي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد معسكر فريق الزمالك خلال الساعات الماضية انضباط وتركيز كامل من جانب اللاعبين قبل مباراة بيراميدز المقرر لها اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس مصر.
الصربي ميتشو المدير الفني للفريق حاول التقليل من حدة التوتر لدى اللاعبين بعدما لاحظ ذلك خاصة من بين الصفقات الجديدة واللاعبين صغار السن ورهبة اللقاء، وكلف الجهاز المعاون له وبالتحديد أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف من أجل عقد سلسلة من الاجتماعات معهم وتحفيزهم والشد من آزرهم وتجهيزهم من الناحية النفسية والمعنوية.
وكان التركيز بشكل أكبر مع المغربي أشرف بن شرقي ومحمد عبد الغني ومصطفى محمد بالإضافة إلى إمام عاشور لأهمية دورهم مع الفريق من الناحية الفنية.
وتضم قائمة الزمالك لمباراة اليوم كل من:
محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي فى حراسة المرمي.
محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة فى خط الدفاع
طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق شيكابالا – محمد عنتر – محمد أوناجم – إمام عاشور فى خط الوسط.
وعقد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك سلسلة جلسات مع زملائه في الساعات الماضية لتحفيزهم قبل مباراة بيراميدز اليوم الأحد في نهائي كأس مصر.
وأوضح لهم صعوبة لقاء اليوم وضرورة التركيز بشكل كامل وعدم التأثر بشكل سلبي من ضغوطات الجماهير وحضورهم وأن ينقلوا الضغط إلى المنافس وركز بشكل أكبر على الصفقات الجديدة داخل الفريق.
شدد على أن الانتصار وحصد اللقب سيكون له دور مهم في رفع المعنويات بالنسبة لهم وإزالة الضغوطات من عليهم ومنحهم دفعة كبيرة قبل بداية الموسم وزيادة الثقة لديهم، كما أشار إلى ضرورة عدم التأثر حال تأخر الفريق من النتيجة والهدوء والثقة بالقدرة على العودة في أي وقت.