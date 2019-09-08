رياضة | مدرب المنتخب.. المنافسة تشتعل بين حسن شحاتة وإيهاب جلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المنتخب.. المنافسة تشتعل بين حسن شحاتة وإيهاب جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى من الإعلان عن اسم المدير الفنى للمنتخب الوطنى خلال ساعات بعدما انحصرت الاختيارات بين الثنائي حسن شحاتة المدير الفنى السابق التاريخى لمنتخب مصر وبين إيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري، ليكون خلفاً للمدير الفنى المكسيكى خافيير أجيري والذى تمت إقالته بعد الخسارة من جنوب إفريقيا فى دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.

وتسعى اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بالإستقرار على اسم المدير الفنى الجديد لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة ليبدأ مبارياته الودية إستعداداً من التوقف الدولى القادم فى أكتوبر بعدما ألغى اتحاد المرة فكرة تجمع المنتخب خلال التوقف الدولى الحالي بسبب عدم وجود جهاز فنى.

وانحصرت الأسماء فى اتحاد الكرة حول اختيار حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق والذى يدعمه أغلب اللجنة الخماسية بسبب خبراته الكبيرة وفوزه من قبل ببطولة كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات، بينما يدعم محمد فضل عضو اللجنة الخماسية تواجد إيهاب جلال بسبب ما حققه خلال الأعوام الماضية مع الأندية التى لعب بها وأيضاً بسبب صغر سنه.

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وعلم "الخليج 365 الرياضي" أنه حتى الأن لم يتحدث أحد مع عماد متعب نجم النادى الأهلى السابق أو عرض عليه فكرة التواجد داخل الجهاز الفنى الجديد للفراعنة كمدير للكرة أو كمدرب مساعد.

وكان عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية قد أعلن عن ال 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر وهم :حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.

وقرر اتحاد الكرة على إختيار المدير الفنى خلال الأسبوع الجارى وعلى أقصي تقدير الثلاثاء أو الأربعاء القادم من أجل أن تنتهى اللجنة الخماسية من ذلك الملف ويبدأ المدرب الجديد بالإستعداد لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.