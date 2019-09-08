رياضة | حيلة أيمن طاهر لتجهيز حارس الزمالك لنهائي كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حيلة أيمن طاهر لتجهيز حارس الزمالك لنهائي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك فقرة خاصة لمحمد عواد حارس الفريق بالفيديوهات لدراسة فريق بيراميدز تحسبًا للجوء لركلات الترجيح في لقاء اليوم.



ويأتي الهدف من وراء ذلك لدراستهم بالشكل الأمثل تحسبًا للاحتكام إليها في مواجهة اليوم ووضع يده على نقاط القوة والضعف.



ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي بطولة كأس مصر.



وكان الزمالك قد حسم بطولة كأس مصر في الموسم الماضي لصالحه من بوابة فريق سموحة. وكان الزمالك قد حسم بطولة كأس مصر في الموسم الماضي لصالحه من بوابة فريق سموحة. قائمة الزمالك أمام بيراميدز



محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي فى حراسة المرمي.

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محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة فى خط الدفاع



طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق شيكابالا – محمد عنتر – محمد أوناجم – إمام عاشور فى خط الوسط.



وعقد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك سلسلة جلسات مع زملائه في الساعات الماضية لتحفيزهم قبل مباراة بيراميدز اليوم الأحد في نهائي كأس مصر.



وأوضح لهم صعوبة لقاء اليوم وضرورة التركيز بشكل كامل وعدم التأثر بشكل سلبي من ضغوطات الجماهير وحضورهم وأن ينقلوا الضغط إلى المنافس وركز بشكل أكبر على الصفقات الجديدة داخل الفريق.



شدد على أن الانتصار وحصد اللقب سيكون له دور مهم في رفع المعنويات بالنسبة لهم وإزالة الضغوطات من عليهم ومنحهم دفعة كبيرة قبل بداية الموسم وزيادة الثقة لديهم، كما أشار إلى ضرورة عدم التأثر حال تأخر الفريق من النتيجة والهدوء والثقة بالقدرة على العودة في أي وقت.

