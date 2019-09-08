رياضة | بول بوجبا يغسل أحزانه مع صديقته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بول بوجبا يغسل أحزانه مع صديقته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن أن الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يقضي فترة التوقف الدولي بصحبة صديقته ماريا سالويز وطفله الصغير، حيث رصدت كاميرات الصحف البريطانية النجم الفرنسي وهو في نزهة في منطقة تروبيز سانت صن كيسد.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن بول بوجبا تم استبعاده تشكيلة منتخب فرنسا الذي سيواجه ألبانيا السبت المقبل بسبب إصابته في الكاحل.

وحققت فرنسا فوزًا عريضًا على ألبانيا بنتيجة 4-1 في التصفيات المؤهلة نهائيات كأس أمم أوروبا عام 2020 في باريس على الرغم من غياب كلا من كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي وأيمريك لابورت بسبب الإصابة.

وتتصدر فرنسا المجموعة بفارق الأهداف برصيد 12 نقطة مع تركيا وأيسلندا بعد خمس مباريات.

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وأكدت الصحيفة البريطانية غياب بوجبا عن مواجهة الديوك الفرنسية لأندورا يوم الثلاثاء المقبل ومن المتوقع أن يكون جاهزًا لمباراة مانشستر يونايتد المقبلة ضد ليستر على ملعب أولد ترافورد في 14 سبتمبر الحالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بداية بوجبا كانت صعبة هذا الموسم، حيث لم يفز مانشستر يونايتد سوى في واحدة من مبارياته الأربع الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن بوجبا تعرض لإساءة عنصرية بعد إهداره لركلة جزاء أمام وولفرهامبتون في الشوط الثاني لتنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الشهر الماضي.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن الأمر انتهى ببوجبا بالبقاء في ملعب أولد ترافورد على الرغم من ارتباطه بالرحيل إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المنصرم.