رياضة | خبر صادم لجماهير برشلونة

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تلقت جماهير نادي برشلونة الإسباني خبراً صادماً خلال الساعات الأخيرة من معسكر المنتخب الفرنسي الحالي.

واكدت صحيفة سبورت الكتالونية في تقريرها اليوم على أن أومتيتي مدافع الفريق تعرض لإصابة قوية مساء أمس السبت قبل مواجهة ألبانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو 2020.

وكانت التقارير الأولية تشير إلى أن أومتيتي يعاني من تورم على مستوي القدم ولذلك تم استبعاده من المشاركة مع المنتخب الفرنسي ومنح ديشامب فرصة المشاركة لزميله في الفريق ليجليت بالتواجد بجوار فاران في الخط الدفاعي.

وجاءت الصدمة قوية لجماهير برشلونة اليوم، بعدما أعلن ديشامب استبعاد أومتيتي من معسكر منتخب فرنسا وعودته لفريقه خلال الساعات القادمة وهو ما يؤكد على أن اللاعب يعاني من إصابة قوية ولن يشارك بالفترة القادمة.

ويعاني برشلونة من العديد من الإصابات أبرزها الثلاثي ديمبيلي وميسي وسواريز بجانب أومتيتي والبرتغالي سيميدو والذي تعرض هو الآخر للإصابة يوم أمس خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام صربيا.