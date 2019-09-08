رياضة | رغم تجاهل 18 بطولة.. الأهلي يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم تجاهل 18 بطولة.. الأهلي يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر النادي الأهلي القائمة التي نشرتها صحيفة ميرور البريطانية للأندية الأكثر تتويجا في العالم، برصيد 118 بطولة رغم تجاهل الصحيفة لأكثر من 18 بطولة أخرى فاز بها الفريق الأحمر ولم يتم الإشارة إليها.

ميرور وبطولات الأهلي

وقالت الصحيفة إن الأهلي المصري المعروف بنادي القرن الإفريقي والذي تأسس عام ١٩٠٧، وبدأ ممارسة هوايته المفضلة في حصد البطولات منذ اليوم الأول، واحتل صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقا للبطولات في العالم متفوقا على كافة الأندية العالمية.

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