اخبار الرياضه

رياضة | برشلونة يفاجئ ميسي بعقد خرافي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يفاجئ بعقد خرافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جهز نادي برشلونة الإسباني عرضاً تاريخياً للأسطورة ليونيل ميسي لضمان استمراره مع الفريق في الفترة الماضية.

واكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية على أن بارتوميو رئيس نادي برشلونة قرر الاجتماع مع ميسي في الايام القادمة من أجل الاتفاق على عقد جديد لاستمراره داخل جدران الكامب نو.

واشارت الصحيفة إلى أن بارتوميو سيقترح على ميسي تمديد عقده مع برشلونة مدى الحياة ولكنه سيسمح له بالرحيل في أي وقت إذا رغب في ذلك وسيعود مرة أخري لبرشلونة بعد اعتزاله ليتولي منصباً داخل النادي.

وكانت صحيفة "الماركا" الاسبانية قد أكدت على أن البند في عقد ليونيل ميسي والذي يسمح له بالرحيل الصيف المقبل، يشترط أن يكون رحيله لدوري خارج أوروبا، وذلك ما حدث مع تشافي والذي انتقل للسد القطري، وكذلك انيستا الذي احترف في الدوري الياباني، وهذا الأمر قد يجعل الأرجنتين واجهة "ليو" المحتملة حال تفكيره في الرحيل عن البرسا.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن إدارة نادي برشلونة برئاسة "بارتوميو" بدأت التحرك بشكل رسمي لتجديد عقد ليونيل ميسي مع النادي الكتالوني، لضمان بقاءه داخل النادي سنوات قادمة، حيث أنه يعتبر أهم عناصر الفريق، وتأتي تلك الخطوة بسبب إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد مع أفضل لاعب في العالم..

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا