رياضة | برشلونة يفاجئ ميسي بعقد خرافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفاجئ ميسي بعقد خرافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية على أن بارتوميو رئيس نادي برشلونة قرر الاجتماع مع ميسي في الايام القادمة من أجل الاتفاق على عقد جديد لاستمراره داخل جدران الكامب نو.
واشارت الصحيفة إلى أن بارتوميو سيقترح على ميسي تمديد عقده مع برشلونة مدى الحياة ولكنه سيسمح له بالرحيل في أي وقت إذا رغب في ذلك وسيعود مرة أخري لبرشلونة بعد اعتزاله ليتولي منصباً داخل النادي.
وكانت صحيفة "الماركا" الاسبانية قد أكدت على أن البند في عقد ليونيل ميسي والذي يسمح له بالرحيل الصيف المقبل، يشترط أن يكون رحيله لدوري خارج أوروبا، وذلك ما حدث مع تشافي والذي انتقل للسد القطري، وكذلك انيستا الذي احترف في الدوري الياباني، وهذا الأمر قد يجعل الأرجنتين واجهة "ليو" المحتملة حال تفكيره في الرحيل عن البرسا.
وأشارت الصحيفة الاسبانية أن إدارة نادي برشلونة برئاسة "بارتوميو" بدأت التحرك بشكل رسمي لتجديد عقد ليونيل ميسي مع النادي الكتالوني، لضمان بقاءه داخل النادي سنوات قادمة، حيث أنه يعتبر أهم عناصر الفريق، وتأتي تلك الخطوة بسبب إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد مع أفضل لاعب في العالم..