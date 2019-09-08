رياضة | برشلونة يفاجئ ميسي بعقد خرافي

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جهز نادي برشلونة الإسباني عرضاً تاريخياً للأسطورة ليونيل ميسي لضمان استمراره مع الفريق في الفترة الماضية.

واكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية على أن بارتوميو رئيس نادي برشلونة قرر الاجتماع مع ميسي في الايام القادمة من أجل الاتفاق على عقد جديد لاستمراره داخل جدران الكامب نو.

واشارت الصحيفة إلى أن بارتوميو سيقترح على ميسي تمديد عقده مع برشلونة مدى الحياة ولكنه سيسمح له بالرحيل في أي وقت إذا رغب في ذلك وسيعود مرة أخري لبرشلونة بعد اعتزاله ليتولي منصباً داخل النادي.