رياضة | بسبب الخطيب.. محافظ الإسكندرية يستنجد برئيس الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب الخطيب.. محافظ الإسكندرية يستنجد برئيس الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، لعقد جلسة خاصة، بمكتب المحافظة، بناء على طلبه لإنهاء الأزمة بين المحافظ وجماهير الاتحاد بعد لقائه بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالساعات الماضية.

ومن المنتظر أن يتقدم محافظ الإسكندرية بمبادرة مع ئيس نادي الاتحاد السكندري، لدعم وتطوير فرع أرض الغابة الترفيهية بسموحة، فضلًا عن دعم فريق الكرة خلال الفترة الحالية وخاصة قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وشنت جماهير زعيم الثغر، هجوما حاداعلى المحافظ وطالبت بإقالته، بعد علمها بنية المحافظة بإهداء الأهلي قطع أراض لإقامة فرع لها بالإسكندرية.

وأصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا رسميًا نفت فيه منح النادي الأهلي قطعة أرض لإنشاء فرع للنادي بعروس البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد هجوم رئيس الزمالك أمس على محافظ الإسكندرية، واتهامه بالانحياز للنادي الأهلي، ومنحه 50 فدانًا مجانًا.

Advertisements

وجاء البيان الرسمي لمحافظة الإسكندرية كالآتي:-

"تنفي محافظة الإسكندرية ما يتم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى من شائعات وأخبار عارية تمامًا من الصحة بشأن إهداء النادى الأهلى مساحة ٥٠ فدانًا لإقامة فرع للنادى بالإسكندرية".

وتابع البيان: "وتؤكد محافظة الإسكندرية على أن أراضى المحافظة ليست محلًا للاهداء أو التخصيص بلا مقابل لأى جهة أو كيان لا يعد من الجهات ذات النفع العام على النحو الذى ينظمه الدستور والقانون".

